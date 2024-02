Sommerhausen

17:00 Uhr

Sommerhausen in Sorge um den letzten Supermarkt im Dorf: "Ums Eck"-Betreiberin Irene Eggers will in Ruhestand

Muss der letzte Supermarkt in Sommerhausen etwa schließen? Irene Eggers will das auf jeden Fall verhindern und sucht eine Nachfolge für "Ums Eck".

Plus Zu dem letzten Supermarkt im Ort haben die Menschen in Sommerhausen eine besondere Bindung. Dessen Zukunft ist jetzt offen. Für Kunden gibt es aber auch gute Nachrichten.

Von Christoph Sommer

Morgens um sechs Uhr schließt Irene Eggers ihren Laden auf. Zurzeit beginnt es da zu dämmern. Für sie ist die Ladenöffnung in der Dämmerung ein geliebtes Ritual, wie sie sagt. Frühmorgens kommen viele Stammkunden ins Eckhaus in der Altstadt von Sommerhausen. Sie sind gerade aufgestanden, holen frische Brötchen. Nicht jeder ist um diese Uhrzeit schon gut drauf. "Aber die gehen alle wieder gutgelaunt hier raus", sagt Eggers mit einem Lachen.

Doch allzu lange wird sie ihren eigenen Laden wohl nicht mehr morgens aufschließen. Die 64-Jährige will in absehbarer Zeit in den Ruhestand gehen. Eine Nachfolge ist bisher nicht in Sicht.

