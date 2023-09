Sonderhofen

19.09.2023

Sonderhofen: 74-jährige Fahrradfahrerin stirbt bei Unfall mit Feuerwehrfahrzeug

Plus Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrzeug der Feuerwehr und einer Fahrradfahrerin ist eine 74-Jährige noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen verstorben.

Von Bearbeitet von Ralf Zimmermann

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrzeug der Feuerwehr und einer Fahrradfahrerin ist eine 74-Jährige noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen verstorben. Die Unfallaufnahme erfolgt durch die Ochsenfurter Polizei.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang befand sich das Fahrzeug der Feuerwehr gegen 19.25 Uhr auf dem Weg zu einer Übung. Es handelte sich um keine Einsatzfahrt und auch Blaulicht oder Sirene waren nicht im Gebrauch. Die Feuerwehrleute befuhren die Kreisstraße nach Bolzhausen (Lkr. Würzburg) als Ihnen eine 74-Jährige mit ihrem Fahrrad entgegengekommen ist.

