Zell

26.02.2024

Sondersendung von "Die Unvermittelbaren" mit Martin Rütter: Tierheim Haßberge ist wieder mit dabei

Plus Am Sonntag stellt RTL die Hunde vor, die in der dritten Staffel ein neues Zuhause suchen. Darunter sind die beiden "Eisbären" Knut und Yeti.

Von Peter Schmieder

Schon in den ersten beiden Staffeln der RTL-Sendung "Die Unvermittelbaren" war das Tierheim des Landkreises Haßberge dabei. Nun steht fest: Auch in der dritten Staffel der Doku-Serie mit Hundeprofi Martin Rütter werden zwei Hunde aus der Einrichtung im Knetzgauer Ortsteil Zell eine Rolle spielen. Am Sonntag zeigt RTL die Sondersendung "Die neuen Hunde", in der die Tiere vorgestellt werden.

Seit wenigen Tagen steht auf der Internetseite sowie auf der Facebook-Präsenz der Tierschutzinitiative (TI), die das Tierheim betreibt, ein Foto der TI-Vorsitzenden Britta Merkel zusammen mit Martin Rütter, aufgenommen bei Dreharbeiten in einem Fernsehstudio in Köln. "Wir freuen uns, dass wir wieder dabei sein dürfen", steht dabei, zusammen mit einem Hinweis auf die anstehende Sendung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

