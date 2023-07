Würzburg

14:32 Uhr

"Songs an einem Sommerabend" bereicherten den Würzburger Hafensommer

Beim Songs an einem Sommerabend spielten verschieden Liedermacher beim Hafensommer in Würzburg. Im Bild: das Duo Simon & Jan.

Plus Zum zweiten Mal in Folge war das Format, das auch Nachwuchsmusikern eine Bühne bietet, in den Hafensommer integriert. Dem Publikum gefiel es.

Mit einem musikalischen Höhepunkt von besonderer Qualität begeisterte der diesjährige Würzburger Hafensommer das Publikum am Ende der ersten Veranstaltungswoche. Das Format "Songs an einem Sommerabend" war zum zweiten Mal in Folge ins Programm integriert und bescherte dem Festival ein ganz anderes, aber genauso begeisterungsfähiges Publikum und eine bis auf den allerletzten Platz besetzte Freitreppe vor der schwimmenden Bühne im Alten Hafen.

Das traditionsreiche, von dem persönlich anwesenden Würzburger BR-Radiomoderator Ado Schlier begründete und 30 Jahre auf Schloß Banz beheimatete Liedermacherformat, hatte in seinen bisherigen 35 Ausgaben nicht nur viele Stars der Szene zu Gast: Immer wieder hat es auch jungen Songpoeten mit Auftritten bei den "Songs" Bekanntheit verschafft und damit manche Karriere in Schwung gebracht. Mit dem "Walther-von-der-Vogelweide-Preis" für junge Liedermacher hat diese Nachwuchsförderung ein für die Öffentlichkeit noch sichtbareres Zeichen gefunden.

