Esselbach

28.11.2023

Sonntag Weinfest, Mittwoch BR-Live-Show: Wie sich Esselbach auf "Jetzt red i" mit Aiwanger vorbereitet

Plus Aus der Spessarthalle wird innerhalb weniger Tage ein Fernsehstudio. Viel zu tun für Hallenwart Matthias Samer – und dann kommt auch noch der überraschende Wintereinbruch dazwischen.

Von Carolin Schulte

Als Hallenwart Matthias Samer erfahren hat, dass der Bayerische Rundfunk eine Live-Sendung aus seiner Spessarthalle senden will, war die Freude groß. "Aber als ich dann den Termin erfahren habe – puh!" Denn noch am Sonntag wurde in der Esselbacher Halle das Südtiroler Weinfest gefeiert, der Spielmannszug hatte zum Beispiel die Saaldecke aufwändig mit echtem Herbstlaub dekoriert. BR-Aufnahmeleiterin Ann-Kathrin Dames staunte nicht schlecht, als sie die Deko bei der ersten Begehung der Halle sah. Am Montag musste die Weinfest-Kulisse raus und die Halle gründlich gereinigt werden, damit am Dienstag das Fernsehteam aufbauen konnte.

Bei der Sendung "Jetzt red i" diskutieren zwei Gäste auf dem Podium mit Moderator Tillmann Schöberl und dem Publikum. Das "Studio" der Sendung baut der BR immer dort auf, wo ein Streithema auch wirklich diskutiert wird: So wurde 2022 im trockenen Grabfeld über das Thema Wassermangel debattiert, und jetzt eben in Esselbach über das Biosphärenreservat.

