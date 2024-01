Schweinfurt

19.01.2024

Sorgen bei ZF: Schweinfurts OB Remelé warnt vor Verlagerungen ins Ausland

ZF ist einer der größten Automobilzulieferer in Deutschland und mit 9000 Mitarbeitenden am Standort in Schweinfurt der größte kommerzielle Arbeitgeber Unterfrankens.

Plus Der Automobilzulieferer ZF plant, in Deutschland verschiedene Werke zu schließen. Wie steht es um die Zukunft des Standorts Schweinfurt?

Die Stimmung in der Belegschaft bei ZF, einem der weltweit größten Automobilzulieferer, ist derzeit sorgenvoll: Nach der Betriebsversammlung am 17. Januar in Friedrichshafen am Stammsitz des Unternehmens protestierten rund 3000 Beschäftigte gegen die Strategie der Geschäftsleitung.

Die Beschäftigten sorgen sich um ihre Jobs, nachdem ZF angekündigt hatte, Werke in Gelsenkirchen und Eitorf mit zusammen 900 Beschäftigten zu schließen. Im Oktober 2023 hatte das bereits zu einer Solidaritäts-Kundgebung in Schweinfurt geführt.

