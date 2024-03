Schweinfurt

17:00 Uhr

SOS Kugellagerstadt: Die IG Metall ist in großer Sorge um den Wirtschaftsstandort Schweinfurt

Die Fassade des SKF-Verwaltungshochhauses in Schweinfurt bei Nacht: Die IG Metall ist in großer Sorge um die Arbeitsplätze bei den großen Schweinfurter Industrieunternehmen wie SKF oder ZF.

Plus In einer Pressemitteilung warnt die IG Metall vor dem Verlust tausender Arbeitsplätze. Warum die Gewerkschaft in die Offensive geht.

Von Oliver Schikora

Es ist die zweite Pressemitteilung innerhalb kurzer Zeit, und die Warnungen werden immer deutlicher: Die Gewerkschaft IG Metall ist in großer Sorge um die Industriearbeitsplätze in Schweinfurt, aber auch in Main-Rhön. "SOS Kugellagerstadt: Wenn wir jetzt nicht dagegenhalten, verschwinden Tausende Arbeitsplätze unwiederbringlich" ist die Überschrift der Mitteilung des Ersten Bevollmächtigten Thomas Höhn, die an alle Gewerkschaftsmitglieder ging.

In der Mitteilung, der die folgenden Informationen entnommen sind, betont Höhn, er sehe die Industriearbeit in der Region Schweinfurt-Main-Rhön "an einem sehr kritischen Punkt." Die Entwicklungen bei den Schweinfurter Firmen ZF, dem größten kommerziellen Arbeitgeber in Mainfranken, sowie SKF seien aus seiner Sicht besorgniserregend. Bereits vergangene Woche hatte die Gewerkschaft in einer Pressemitteilung ihrer Sorge Ausdruck verliehen, ZF könnte die Elektromobilität ins Ausland verlagern. Dem widersprach ZF-Werksleiter Manfred Süß auf Nachfrage dieser Redaktion entschieden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .