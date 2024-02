Sozialplan und Interessensausgleich stehen: So geht es für die Beschäftigten bei Valeo in Bad Neustadt weiter

Plus Nach langem Ringen gibt es nun ein Ergebnis zwischen Valeo und dem Betriebsrat für den Standort Bad Neustadt. Ein Teil der Belegschaft wird jedoch leer ausgehen.

Der Schock über den angekündigten, massiven Stellenabbau beim französischem Automobilzulieferer am Standort Bad Neustadt im vergangenen September saß bei den Beschäftigten tief. Im Werk in der Siemensstraße soll die Fertigung bis Sommer 2024 eingestellt werden. Für 310 Angestellte des Unternehmens ist das gleichbedeutend mit ihrem Ende bei Valeo. "Ich habe Angst vor der Zukunft. Ich habe zwei Kinder, die ich ernähren muss", erzählte Betriebsrat Tanalp Dalmis bei einer Kundgebung vor kurzem.

Da es bisher noch zu keiner Einigung zwischen Betriebsrat und dem Unternehmen mit Blick auf einen Sozialplan sowie einen Interessenausgleich gekommen sei, wurde eine Einigungsstelle eingerichtet. Im Interessenausgleich wird die Maßnahme beschrieben, die der Arbeitgeber durchführt. In dieser steht laut Reiner Gehring, zweiter Bevollmächtigter bei der IG Metall Schweinfurt, dass die Arbeitsplätze wegfallen sollen. Der Sozialplan dient hingegen der Minderung der wirtschaftlichen Nachteile für die Beschäftigten. In einer Einigungsstelle sitzen Vertreter des Arbeitgebers und des Betriebsrats, hinzu kommt ein unparteiischer Einigungsstellen-Vorsitzender.