Würzburg/Karlstadt

04:00 Uhr

Spätfolge der Pandemie: Mehr Kinder in Unterfranken wechseln vom Gymnasium auf die Realschule

Zu viel Lernstoff? Immer mehr Schülerinnen und Schüler von Gymnasien in Unterfranken wechseln nach Auskunft von Rektoren in diesem Schuljahr auf die Realschule.

Plus Die Würzburger David-Schuster-Realschule nahm in diesem Schuljahr schon 40 Gymnasiasten auf. Auch anderswo in Unterfranken sehen Schulleiter den Trend - und die Ursache.

Von Gisela Rauch Artikel anhören Shape

Mehr Kinder als früher haben in diesem Schuljahr vom Gymnasium an die Realschule gewechselt oder suchen dort gerade einen Platz. Das berichten Schulleiterinnen und Schulleiter in Unterfranken. Eine offizielle Statistik über die Wechsel wird laut dem unterfränkischen Ministerialbeauftragten für Realschulen, Marcus Ramsteiner, nicht geführt. Aber es gibt Eindrücke, einen Trend erkennen lassen. Und eine immer gleichlautende Erklärung: Corona.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen