Würzburg

05.10.2023

SPD-Wahlkampf mit Promi in Würzburg-Grombühl: Wenn plötzlich Kevin Kühnert an der Haustür klingelt

Plus Manche öffnen gar nicht, andere haben schon gewählt. Manche kennen ihn nicht, andere wollen reden: Wie die SPD mit Generalsekretär Kühnert in Würzburg um Stimmen kämpft.

Von Michael Czygan

Mittwochnachmittag halb fünf im Würzburger Stadtteil Grombühl. Viele Bewohnerinnen und Bewohner sind noch bei der Arbeit oder im Hörsaal. Keine einfache Zeit für den Haustürwahlkampf. Aber was ist schon einfach für die Bayern-SPD kurz vor dieser Landtagswahl, für die die Umfrageinstitute kein gutes Ergebnis vorhersagen. Da tut Unterstützung aus Berlin ganz gut. Generalsekretär Kevin Kühnert ist gekommen, um den Würzburger Direktkandidaten Alexander Kolbow zu begleiten.

Kühnert mag diesen Wahlkampf von Angesicht zu Angesicht, das direkte Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern. "Fast egal, ob sie uns am Ende wählen oder nicht", sagt der 34-Jährige. 50.000 Klingeln hätten er und sein Team im Bundeswahlkampf 2021 in seinem Berliner Wahlkreis gedrückt. Dass er das Direktmandat am Ende mit zwei Prozent Vorsprung gewann "lag vor allem am Haustürwahlkampf", ist der frühere Juso-Chef sicher.

