Ausgrabungen

13:47 Uhr

Spektakuläre Fundstätten in der Region: So sah das Leben unserer Vorfahren aus

Das Grabungsteam in Allensbach fand im Juni 2020, im Zuge des Ausbaus der B 33, eine Grube mit drei Skeletten übereinander zwischen den Fundamenten der Pfeiler des Galgens. Hier wurden im Laufe der Zeit mehrere Hingerichtete verscharrt. Das unterste Skelett (oben, quer liegend zu den anderen beiden) stammt vermutlich von einer Frau.

Von Graziella Verchio

Steinzeitsiedlungen, Skelette aus der Bronzezeit oder ein Amphitheater aus der Spätantike – unter der Erde am See, im Schwarzwald und am Hochrhein schlummern viele Überraschungen unserer Vorfahren.