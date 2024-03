Sperrung der Fränkischen Saale: Wie Land- und Forstwirte den Bootstourismus im Landkreis Bad Kissingen retten wollen

Plus Ihre Möglichkeiten wollen Land- und Forstwirte einsetzen, um die viel diskutierten Einschränkungen für Bootsfahrer möglichst schnell vom Tisch zu bekommen.

Für den Bootstourismus auf der Fränkischen Saale im Landkreis Bad Kissingen ist Hilfe von unerwarteter Seite in Aussicht: Denn jetzt machen der Maschinenring Saale-Rhön e.V und der Bayerische Bauernverband (BBV) mobil.

Bei einem Ortstermin mit dieser Redaktion präsentierten Maschinenring-Geschäftsführerin Anna-Maria Eid und BBV-Kreisobmann Edgar Thomas eine Idee, wie der Bootstourismus angesichts der aktuellen Sperrung möglichst schnell wieder Fahrt aufnehmen könnte.