FUSSBALL: KREISKLASSE

15:57 Uhr

Spielabbruch und Polizeieinsatz auf dem Fußballplatz: Zuschauerin nach Tumulten in Stadelschwarzach verletzt

Im Rahmen eines Kreisklassen-Fußballspiels ist am Sonntag eine Frau verletzt worden – sie wurde mit dem Rettungswagen (hier ein Symbolbild) in eine Klinik gebracht.

Plus Aufruhr in der Fußball-Kreisklasse Schweinfurt 2 nach einer vermeintlichen Schwalbe: Eine Frau muss ins Krankenhaus, ein Mann wird angezeigt. Was die Trainer sagen.

Von Dominik Großpietsch Artikel anhören Shape

Ein Spielabbruch in der Schweinfurter Fußball-Kreisklasse 2 im Duell SG Stadelschwarzach/Prichsenstadt gegen TSV Kirchaich am Sonntagnachmittag wird ein Nachspiel haben. Grund für den Abbruch war eine "körperliche Auseinandersetzung", wie es im Polizeibericht heißt. Demnach gingen sich beim Stand von 3:1 für die Gastgeber aufgrund einer vermeintlichen Schwalbe zunächst einige Spieler gegenseitig an. Im weiteren Verlauf rannten Fans auf den Platz, um ihre Mannschaften zu verteidigen. Dabei wurde, so die Polizeiinspektion Kitzingen in ihrem Bericht, die 51-jährige Mutter eines Spielers von einem 28-Jährigen zu Boden gestoßen und gegen den Brustkorb getreten. "Die Frau musste mit leichten Verletzungen in eine Klinik eingeliefert werden. Das Spiel wurde im Anschluss abgebrochen", heißt es abschließend. Den 28-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen Körperverletzung, wie diese Redaktion auf Nachfrage bei der Polizei erfuhr.

Laut Hassan Rmeithi, dem Spielertrainer der Heimmannschaft, hätte es gar nicht so weit kommen müssen. "Eigentlich war es ein ganz normales Fußballspiel – nur halt eines, in dem Mannschaften um Punkte kämpfen, die sie wirklich brauchen. Es wurde also ein bisschen hitziger." Stadelschwarzach/Prichsenstadt und Kirchaich sind derzeit, auf Rang 14 beziehungsweise zehn in der Tabelle stehend, in den Abstiegskampf verwickelt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen