Spotify Wrapped: Das sind die Hits 2023 in Unterfranken

16.000 Menschen besuchten im August das Konzert von Apache 207 vor der Würzburger Residenz. Auch auf Spotify schlug sein Song "Komet" in der Region ein wie ein Komet.

Von Ralf Zimmermann

16.000 begeisterte Fans feierten den Deutsch-Rapper Apache 207 im August bei seinem Konzert vor der Würzburger Residenz - und nicht nur dort: Mit seinem Song "Komet", den der 27-jährige Mannheimer zusammen mit Rock-Legende Udo Lindenberg aufgenommen hat, brach er 2023 einen Rekord nach dem anderen: Für Apache 207 war "Komet" bereits der elfte Nummer-1-Hit in Deutschland, Udo Lindenberg konnte mit dem Song gar zum ersten Mal in seiner langen Karriere die Spitzenposition in den Single-Charts belegen.

Mit 21 Wochen auf der Nummer 1 ist "Komet" nicht nur der erfolgreichste deutschsprachige Single-Hit aller Zeiten, er konnte auch die englischsprachigen Songs "Rivers of Babylon" von Boney M. und "Despacito" von Luis Fonsy feat. Daddy Yankee überholen, die jeweils 18 Wochen auf Platz 1 der Charts standen.

