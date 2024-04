Grafenrheinfeld

17:00 Uhr

Sprengung am Atomkraftwerk Grafenrheinfeld: Kühltürme sollen am 16. August verschwinden

Am 16. August sollen die beiden Kühltürme des stillgelegen Atomkraftwerks Grafenrheinfeld gesprengt werden.

Plus Eigentlich wollte Preussen-Elektra den Termin für die Sprengung der Kühltürme am ehemaligen AKW Grafenrheinfeld geheim halten. Das ist jetzt anders.

Von Josef Schäfer

Jetzt steht der Termin für die Sprengung der Kühltürme des stillgelegten Atomkraftwerks Grafenrheinfeld (Lkr. Schweinfurt) fest: Voraussichtlich am Freitag, 16. August, werden die 143 hohen Betonbauwerke in sich zusammensacken. Dieses Datum gab das Landratsamt Schweinfurt am Donnerstag bekannt.

Es weist aber darauf hin, dass es bei den Vorbereitungen der Arbeiten zu Verzögerungen kommen kann, weswegen dann der Termin kurzfristig geändert werden müsse. Das Werk befindet sich derzeit im Rückbau, der bis 2033 dauern soll.

