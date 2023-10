Obbach/Schweinfurt

04:00 Uhr

Spurensuche zur Landtagswahl: Wenn plötzlich viele Menschen die AfD wählen

"Erschreckend" ist für Bürgermeisterin Simone Seufert das Ergebnis der Landtagswahl in Obbach: Die rechtsextreme AfD hat in dem 800-Seelen-Dorf mehr Stimmen als die CSU bekommen. 32,6 Prozent der Urnengänger machten ihr Kreuz bei der AfD, 32,3 Prozent bei der CSU.

Plus In Obbach und am Deutschhof in Schweinfurt hat die rechtsextreme Partei AfD viele Stimmen bekommen. Mehr als in anderen Bezirken. Wer hat sie gewählt? Ein Besuch vor Ort.

In Obbach ist es ruhig an diesem Morgen. Auch am Nachmittag. Und genauso am Abend. Eigentlich ist es immer ruhig in Obbach. Dabei könnte man erwarten, dass es in dem 800-Seelen-Dorf rumort. 32,6 Prozent der Menschen hier haben bei der Landtagswahl ihr Kreuz bei der rechtsextremen AfD gemacht. Mehr als in anderen Dörfern im Landkreis Schweinfurt.

Zumindest sieht das auf den ersten Blick so aus. Denn die Analyse des Wählerverhaltens in der Gemeinde Euerbach mit den beiden Ortsteilen Sömmersdorf und Obbach gestaltet sich aufgrund der nicht getrennten Briefwahlbezirke schwierig. Das Ergebnis von 32,6 Prozent für die AfD spiegelt nur das Wahlverhalten an der Urne wider. Trotzdem ist Obbach prädestiniert für eine Spurensuche.

