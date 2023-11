Staatsanwaltschaft veröffentlicht neue Indizien im Fall Maddie: Äußerungen in Pädophilen-Chat belasten Würzburger Christian B.

Plus Die Staatsanwaltschaft Braunschweig berichtet von verstörenden Nachrichten im Darknet. Die Protokolle sind ein neues Puzzleteil auf der Suche nach dem Entführer der Dreijährigen.

Gegen den Hauptverdächtigen im Fall Maddie haben die Ermittler neue Indizien öffentlich gemacht. Der Staatsanwaltschaft Braunschweig liegen nach eigenen Angaben Chat-Protokolle zwischen dem aus dem Raum Würzburg stammenden Christian B. und anderen Männern vor. Die Online-Unterhaltungen nähren den Verdacht, dass der 46-Jährige 2007 in Portugal die dreijährige Maddie entführt hat, die dort in einer Ferienanlage mit ihren Eltern Urlaub machte und bis heute spurlos verschwunden ist.

Die kriminelle Laufbahn von Christian B. begann schon 1995 mit sexuellen Übergriffen des damals 17-Jährigen auf Kinder im Landkreis Würzburg. Vor einer Haftstrafe durch das zuständige Amtsgericht floh er damals nach Portugal, wo sich Sexualstraftaten wie ein roter Faden durch sein Leben zogen.