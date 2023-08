Staatsanwaltschaft Würzburg eröffnet Ermittlungsverfahren gegen Bischof Jung und den ehemaligen Generalvikar

Plus Ehemalige Führungskräfte der Diözese und ein Künstlerehepaar haben Bischof Jung angezeigt. Jetzt ermittelt die Würzburger Staatsanwaltschaft.

Anfang August haben der ehemalige Würzburger Domkapitular und Kunstreferent Jürgen Lenssen, der frühere Chef der Liegenschaften der Diözese sowie die in Eisingen wohnhaften Künstler Herbert Mehler und Sonja Edle von Hoeßle Strafanzeigen gegen Bischof Franz Jung und dessen ehemaligen Generalvikar gestellt. Jetzt bestätigt die Staatsanwaltschaft Würzburg, dass sie inzwischen Ermittlungsverfahren eröffnet hat.

"Wir prüfen aktuell, ob es einen Anfangsverdacht gibt", sagt der Würzburger Oberstaatsanwalt Tobias Knahn zum Stand der Ermittlungserfahren. Das heißt, die Staatsanwaltschaft untersucht, ob die in den drei Anzeigen aufgeführten Vorwürfe, Hinweise für strafbare Handlungen enthalten.