Stadt Schweinfurt fördert private Photovoltaikanlagen: Jetzt bekommen auch Mieterinnen und Mieter Zuschüsse

Plus Vor allem in privaten Bereich tut sich etwas in Sachen Photovoltaik in Schweinfurt. Viele investieren, Balkonsolaranlagen sind im Trend. Vor allem in Mietwohnungen.

Von Katja Beringer

Seit März 2021 hat sich die Zahl der kleinen und mittleren Photovoltaikanlagen im Stadtgebiet Schweinfurt fast verdoppelt. Schweinfurts Privathaushalte investieren in erneuerbare Energie. Entsprechend schnell war auch der Fördertopf der Stadt für Photovoltaik und Batteriespeicher im vergangenen Jahr leergefegt. Schweinfurt legte nach, verdoppelte den Fördertopf zweimal.

