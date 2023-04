Städtetrip mit Flug: Diese 5 Orte sind von Karlsruhe aus schnell erreicht

Urlaubsreif, aber keine Lust, ewig zu fliegen? Vom Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden ist das kein Problem: 5 Städte, die von dort innerhalb weniger Stunden erreichbar sind.

Nett hier, aber waren Sie schonmal in Baden-Württemberg? Ja, zur Genüge! Darum soll es mal eine andere Stadt außerhalb von Karlsruhe und vom "Ländle" sein. Aber wohin soll die Reise gehen?

Tatsächlich sind vom Baden-Airpark Karlsruhe/Baden-Baden mehrere Orte schnell und bequem per Flug erreichbar. Hier gibt es ein wenig Inspiration, für den nächsten Städtetrip.

Städtetrip: Von Karlsruhe mit dem Flugzeug nach Mailand

Dauer der Flugreise: ungefähr eine Stunde und fünf Minuten

Das erste Ziel ist das schöne Mailand in Italien. Mit 1.3 Millionen Einwohnern gilt sie als die "zweitgrößte Stadt Italiens" und gewann besonders in der Renaissance an Bedeutung.

In einer der historischsten Städte Italiens gibt es viele Sehenswürdigkeiten, die einen Besuch wert sind. Darunter fällt beispielsweise der Mailänder Dom, welcher im spätgotischen Stil errichtet wurde.

Eine weitere Attraktion, für die Mailand besonders bekannt ist, ist die Galleria Vittorio Emanuele II, in der Luxus Modemarken wie Prada, Armani oder Louis Vuitton zu finden sind. Neben Modegeschäften gibt es in einer der ältesten Passagen der Welt jedoch auch zahlreiche Cafés, Restaurants und Bars.

Städtetrip: Von Karlsruhe mit dem Flugzeug nach Stockholm

Dauer der Flugreise: ungefähr zwei Stunden und 20 Minuten

Für diejenigen, die hohe Temperaturen nicht sonderlich mögen, sollten unbedingt einen Abstecher in die nördlichen Gebiete der Welt machen. Schweden hat nicht nur IKEA, ABBA oder Astrid Lindgrens Pipi Langstrumpf zu bieten, sondern auch eine jahrhundertelange Geschichte.

Um etwas über die Geschichte zu erfahren und einen ersten Eindruck zu erhalten, wie Stockholm im Mittelalter ausgesehen haben könnte, sollte die Altstadt Gamla Stein besuchen. Sie gehört zu den populärsten Orten Stockholms. Zudem ist das ABBA Museum ebenfalls einen Besuch wert. Zu Stockholms bekanntesten Foodspots gehört Hornsgatan, das mit zahlreichen Restaurants aufwartet.

Städtetrip: Von Karlsruhe mit dem Flugzeug nach Palma

Dauer der Flugreise: ungefähr eine Stunde und 55 Minuten

Palma de Mallorca ist vor allem bei den jüngeren Reisenden ein beliebtes Urlaubsziel. Stichwort: Ballermann. Jedoch hat Palma, die Hauptstadt der Insel, auch einen starken historischen Hintergrund und viele Sehenswürdigkeiten zu bieten.

Wer die Kultur der Stadt erleben möchte, sollte auf jeden Fall die Kathedrale von Palma (Kathedrale La Seu) anschauen. Beinahe 400 Jahre hat es gedauert, bis der Kathedralenbau beendet wurde.

Zudem kann man sich im Vorfeld der Reise online ein Ticket zur Besichtigung der Kirche kaufen. Ebenfalls sehenswert ist der Königspalast La Almundaina, der bis 2014 von Juan Carlos, dem ehemaligen spanischen König als Amtssitz genutzt wurde. Genau wie die Kathedrale La Seu, kann der Palast von innen besichtigt werden.

Städtetrip: Von Karlsruhe mit dem Flugzeug nach London

Dauer der Flugreise: ungefähr eine Stunde und 30 Minuten

Rote Telefonzellen, Harry Potter und die Royals. Bei diesen Worten weiß jeder Bescheid, dass damit das Vereinigte Königreich gemeint ist. Besonders London gehört als britische Hauptstadt und Millionenmetropole zu beliebtesten Ausflugszielen für Städtetrips.

Einige Attraktionen und Sehenswürdigkeiten der Großstadt beinhalten viel geschichtlichen Kontext, welcher unter anderem in The British Museum zu sehen. Dort sind Exponate aus den letzten zwei Millionen Jahren zu finden.

Ein Weg, um die britische Kultur hautnah erleben zu können, kann über eine Tour durch den Kensington Palace gemacht werden. Wer kulinarisch auf den Spuren der Engländer wandern möchte, sollte außerdem die landestypischen Fish und Chips probieren.

Städtetrip: Von Karlsruhe mit dem Flugzeug nach Valletta

Dauer der Flugreise: ungefähr zwei Stunden und 25 Minuten

Valletta ist Maltas Hauptstadt und gilt als die kleinste innerhalb Europas. Im Jahr 1980 wurde die Stadt zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Im 16. Jahrhundert wurde diese erbaut und ist bis heute ein beliebtes Reiseziel.

Wer sich von der Flora und Fauna der Insel ein Bild machen möchte, hat die Möglichkeit, die farbenprächtigen Gärten der Lower Upper Barrakka zu besuchen. Bei den Upper Barrakka gibt es außerdem einen phantastischen Panoramaausblick auf das Meer.