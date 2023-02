Würzburg/Veitshöchheim

vor 56 Min.

Stamm-Platz bei Fastnacht in Franken, Faschingsorden am Grab: Was die Familie von Barbara Stamm zum Gedenken sagt

Plus An die verstorbene Politikerin Barbara Stamm wurde im Fasching emotional erinnert. Was ihre Töchter Claudia und Sissi Stamm daran gut fanden - und was nicht.

Von Manuela Göbel Artikel anhören Shape

"Das hätte der Mama gefallen", sagt Sissi Stamm. Ihre Mutter war Stammgast bei "Fastnacht in Franken" in Veitshöchheim gewesen. Bei der Sitzung in der gerade zu Ende gegangenen Session wurde Barbara Stamm, die im Oktober 2022 gestorben ist, deshalb sehr emotional gedacht. Fasching und Trauer, die Prunksitzung und die Erinnerung an die frühere Landtagspräsidentin und Ehrenbürgerin Würzburgs vor riesigem Fernsehpublikum - wie hat die Familie Stamm das erlebt?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen