Kitzingen

17:00 Uhr

Standortschließungen bei Fehrer: Betriebsrat und IG Metall schlagen Wege aus der Krise vor

Der Stammsitz der F.S. Fehrer Automotive GmbH in Kitzingen.

Plus Die Arbeitnehmervertretung wird sich in dieser Woche mit der Unternehmensleitung treffen, um den geplanten Abbau von 268 Stellen und eine Produktionsverlagerung zu stoppen.

Von Andreas Brachs Artikel anhören Shape

Die einen hat es kalt erwischt, die anderen hatten es schon länger befürchtet: Die von Fehrer angekündigten Standortschließungen in Großlangheim und Wiesentheid rufen ein breites Echo hervor.

Der Betriebsrat der F.S. Fehrer Automotive GmbH hat zum beabsichtigten Stellenabbau ein Schreiben an die Belegschaft verteilt, das der Redaktion vorliegt. Darin bezeichnet der Betriebsrat die zwischen Anfang 2024 (Wiesentheid) und Ende 2024 (Großlangheim) vorgesehenen Schließungen als "besorgniserregend" und "schockierend". Dem Schreiben nach sei Fehrer "seit vielen Jahren in eine massive finanzielle Schieflage geraten". "Strategische Fehlentscheidungen", wie die Fokussierung auf Kunden im Automobilsektor, hätten in Kombination mit den Folgen der Coronakrise das "wirtschaftliche Desaster" verursacht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

