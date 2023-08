Starker Mittelstand: Diese 17 fränkischen Unternehmen gehören laut Wirtschaftsministerium zu den besten in Bayern

Plus Die 50 wachstumsstärksten Mittelständler in Bayern stehen fest. Mit dabei sind auch drei Unternehmen aus Unterfranken. Welche das sind.

Bereits zum 22. Mal hat das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie die wachstumsstärksten Mittelstandsunternehmen mit der Auszeichnung " Bayerns Best 50" gekürt. Ausschlaggebende Kriterien seien eine "überdurchschnittliche Steigerung des Umsatzes und der Mitarbeiterzahl" gewesen, erklärte das Wirtschaftsministerium. Im Frühjahr konnten sich bayerische Unternehmen initiativ bewerben. Die Auswahl der Preisträger übernahm eine unabhängige Jury aus Fachleuten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mazars.

"Die Auszeichnung ist eine Wertschätzung für die volkswirtschaftliche und soziale Bedeutung des Mittelstands", sagte Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ( Freie Wähler) bei der Preisverleihung Ende Juli im Schloss Schleißheim. Mit ihrer Fachexpertise und ihrem Können würden alle Unternehmen einen wichtigen Beitrag für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit leisten.