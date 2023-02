Wildflecken

02.02.2023

Starker Schneefall in den Hochlagen der Rhön: Gesperrte Straßen, aber gute Bedingungen für Wintersportler

So blau wie hier im Dezember noch war der Himmel über der Kissinger Hütte am 2. Februar nicht. Starke Schneefälle schränkten die Erreichbarkeit der Hütte für Stunden ein.

Plus Länger unpassierbar waren am Donnerstag wegen Schneebruchs in den Wäldern einige Straße. Den Bedingungen für den Wintersport tut der Schnee freilich gut.

Die anhaltenden Schneefälle in den Hochlagen der Rhön am Donnerstag, 2. Februar, sorgten und sorgen für Nachwirkungen - für positive wie negative. Viel Arbeit brachten sie dem Winterdienst, der zu kämpfen hatte, die Straßen freizuhalten beziehungsweise vom Schnee zu befreien.

