Würzburg/Schweinfurt

vor 38 Min.

Starkregen, Gewitter und Hagel auch in Unterfranken möglich: Wetterdienst sagt nasses langes Wochenende voraus

Trübe Aussichten für das Ende der Pfingstferien: Am langen Wochenende sollte man in ganz Unterfranken sicherheitshalber nicht ohne Regenschirm aus dem Haus gehen.

Plus Für die Region gibt es vom Deutschen Wetterdienst zwar keine Unwetterwarnung. Doch die Aussichten für die nächsten Tage sind sehr mäßig. Wann die Sonne scheinen könnte.

Von Folker Quack

Ausgerechnet zum langen Wochenende mit vielen Open-Air-Veranstaltungen wie dem Weindorf und dem Africa-Festival in Würzburg ist das Wetter wenig sommerlich. Und der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Unwetterwarnung für weite Teile Bayerns ausgegeben - mit Dauer- und Starkregen, Hagel und stürmischen Böen.

Für Unterfranken kann Dirk Mewes vom DWD-Büro in München etwas Entwarnung geben: Die Region sei bei der Warnung weitestgehend ausgespart. Nass und kalt aber werde es dennoch. Am Donnerstagvormittag beginne es mit einzelnen Schauern in ganz Unterfranken zu regnen. Ab Mittag können dem Meteorologen zufolge örtlich Gewitter und kleinkörniger Hagel dazu kommen. Der Wind frische mit bis zu 60 km/h auf.

