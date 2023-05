Mellrichstadt

04:00 Uhr

Start des 49-Euro-Tickets: 4 Rhön-Grabfelder erzählen, warum es ohne Auto auf dem Land nicht geht

Plus Seit dem 1. Mai gibt es das 49-Euro-Ticket. Damit kann der gesamte öffentliche Nah- und Regionalverkehr genutzt werden. Auf dem Land sieht man wenig Sinn in dem Angebot.

Von Franziska Sauer, Heiko Rebhan

Lange hat es gedauert, nun ist es da: das dauerhafte Nachfolgemodell des 9-Euro-Tickets – das Deutschland-Ticket. Seit dem 1. Mai gibt es die Monatskarte für 49 Euro. Der Abschluss eines Abonnements ist Pflicht, gekündigt werden kann monatlich. Allerdings ist das Deutschland- oder auch 49-Euro-Ticket nicht für jeden attraktiv. Diese Redaktion hat sich im Streutal umgehört: Vier Menschen erzählen, warum es ohne Auto auf dem Land nicht geht.

Silke Weiß aus Fladungen: "Bei uns braucht man ein Auto oder sogar zwei."

"Für uns rentiert es sich nicht, weil wir dafür einfach viel zu wenig Bus- und Bahnverbinden haben. Hier fährt nicht wie in Schweinfurt alle zehn Minuten ein Bus. Bei uns braucht man ein Auto oder sogar zwei, wenn beide Elternteile berufstätig sind. Meine Tochter muss nach Schweinfurt in die Berufsschule. Dafür müsste sie erst mit dem Bus nach Mellrichstadt zum Bahnhof fahren. Dann mit dem Zug weiter nach Schweinfurt. Am Hauptbahnhof fährt aber kein Bus zum Schulzentrum. Also müsste sie vom Hauptbahnhof zum Busbahnhof fahren, umsteigen, um von da dann zum Schulzentrum zu kommen. Sie wäre einfach viel zu lange unterwegs. Oftmals passen auch die Bus- und Zugzeiten nicht zusammen. Dann kann es sein, dass man noch eine Stunde am Bahnhof warten muss, bis der Bus kommt. Nein, es funktioniert einfach nicht, auch als Mama nicht. Wenn man Familie hat, den Haushalt und noch kochen muss, kann man nicht früh zwei Stunden und abends zwei Stunden unterwegs sein."

