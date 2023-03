Startet ein Bad Kissinger für Deutschland beim Eurovision Song Contest? Das Voting für TRONG hat begonnen

Plus Am Freitagabend entscheidet sich, wer für Deutschland beim ESC antritt. TRONG aus Bad Kissingen steht im Vorentscheid – schon jetzt kann für ihn abgestimmt werden.

Schrill, bunt, laut – der Eurovision Song Contest ist jedes Jahr ein Höhepunkt der europäischen Musikszene. Zwar hatte die Ukraine den Eurovision Song Contest 2022 gewonnen, doch wegen des russischen Angriffskriegs springt Großbritannien 2023 als Gastgeberland ein. Der 67. ESC findet am 13. Mai in Liverpool statt.