Statistik zur Landtagswahl: Warum in Bayern diesmal 80.000 Menschen weniger als noch 2018 stimmberechtigt sind

Plus Die Einwohnerzahlen im Freistaat steigen. Dennoch dürfen beim Urnengang am 8. Oktober weniger Menschen abstimmen als vor fünf Jahren. Das liegt auch an Corona.

Gerade hat sich Bayern weitgehend in die Sommerferien verabschiedet. Nicht jedoch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Landesamt für Statistik in Fürth, die für den reibungslosen Verlauf der bayerischen Landtagswahl am 8. Oktober verantwortlich sind. "Wir liegen gut im Rennen", versichert Amtschef Thomas Gößl, der als Landeswahlleiter fungiert.

Zuletzt hatten die Landtagswahlen in Berlin für Schlagzeilen gesorgt. Sie mussten heuer im Februar wiederholt werden, weil beim Urnengang im September 2021, der parallel zur Bundestagswahl stattfand, in vielen Wahllokalen zum einen nicht ausreichend Stimmzettel vorrätig waren, zum anderen fehlte es an Personal, sodass bis 18 Uhr nicht alle, die wollten, auch abstimmen konnten.

