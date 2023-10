Rügheim/Hohnhausen

21.10.2023

Statt Öl oder Gas heizen diese zwei Haßbergler seit Jahren mit Nahwärme: Hat sich der Umstieg für sie gelohnt?

Bernd Pohley (links) aus Hohnhausen und Florian Gegner aus Rügheim leben mit ihrer Familie jeweils in einem Haus, das vor Ort an ein Nahwärme-Netz angeschlossen ist.

Plus Die Häuser von Florian Gegner aus Rügheim und Bernd Pohley aus Hohnhausen sind seit Längerem jeweils an ein Nahwärme-Netz angeschlossen. Das Fazit der beiden.

Von Rebecca Vogt

In einigen Kommunen im Landkreis Haßberge laufen aktuell Planungen für den Bau von Nahwärme-Netzen. Kleinere Wärmeverbünde indes gibt es mancherorts schon seit mehreren Jahren. So etwa in Rügheim. Bereits seit 2013 existiert dort ein Nahwärme-Netz, an das 20 Haushalte angeschlossen sind. Aktuell laufen im Ort die Vorbereitungen für eine Erweiterung des Netzes.

In Hohnhausen wurde diese Idee bereits umgesetzt: Die Mehrheit der Haushalte dort ist inzwischen in einer Genossenschaft zusammen- und an das örtliche Nahwärme-Netz angeschlossen. Welche Erfahrungen haben Nutzer in den beiden Orten bislang mit der Nahwärme gemacht? Florian Gegner aus Rügheim und Bernd Pohley aus Hohnhausen haben der Redaktion einen Einblick gegeben.

