Staus auf der Zufahrt zur A71 bei Rödelmaier: So lange dauert die Baugrunduntersuchung für die SuedLink-Trasse

Plus Seit einigen Tagen kommt es zu langen Staus auf dem Zubringer der B 279 zur Autobahn A71. Karl-Heinz Baumeister von der Straßenmeisterei Rödelmaier erklärt die Ursache.

Von Hanns Friedrich

Autofahrer sind genervt: Seit einigen Tagen gibt es Stau am Zubringer zur Autobahn A 71. Und das sowohl in Richtung Wülfershausen, als auch nach Bad Neustadt. Denn der Verkehr in diesem Bereich wird durch Ampeln geregelt.

Laut Karl-Heinz Baumeister, Dienststellenleiter der Straßenmeisterei Rödelmaier, sind die Einschränkungen am Vormittag und in den Nachmittagsstunden am größten. In diesen Zeiten kann sich der Verkehr oftmals bis zu einem Kilometer stauen. Der Grund dafür ist eine Baugrunduntersuchung für die SuedLink-Trasse, die bei Rödelmaier die Autobahn unterquert. Bei den Bohrungen will man Informationen erhalten über die Beschaffenheit des Untergrundes und welche Gesteinsarten vorliegen.

