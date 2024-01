Stecken seit Mittwochabend im Schnee-Stau auf der A7: Zwei Schweinfurter vor der zweiten Winternacht im Auto

Horrorvorstellung für Autofahrer: Nach einer Stau-Nacht auf der Autobahn ging es für zwei Schweinfurter auch am Donnerstag nicht weiter. Was die Männer ärgert.

Seit Mittwochabend, 23 Uhr, stecken zwei Männer aus Schweinfurt mit ihrem Auto im Dauerstau auf der A7 zwischen Kassel und Fulda fest. An diesem Donnerstagabend fürchteten sie, noch eine zweite Nacht im Schneetreiben in ihrem VW Golf verbringen zu müssen.

Als sich Dieter Bauch-Panetzky am Donnerstag gegen 17 Uhr in der Redaktion meldet, steht er bereits seit 18 Stunden im Stau. "Wir haben eine gute Konstitution, man muss sich keine Sorgen um uns machen", sagt der 65-jährige Schweinfurter, der mit seinem 74 Jahre alten Nachbarn Gerhard Saftenberger unterwegs ist. Ärgerlich sei jedoch vor allem, dass sie keinerlei verlässliche Informationen erhalten haben, wie es weitergeht.

Los ging's am Mittwoch in Hamburg

Bauch-Panetzky ist Rentner und bietet freiberuflich Ingenieur-Dienstleistungen an. Er war bei Kunden in Hamburg gewesen. Nachbar Saftenberger nutzte die Gelegenheit zur Mitfahrt, um seinen Sohn zu besuchen. Am Mittwoch waren die beiden Schweinfurter gegen 16 Uhr zur Rückfahrt gestartet. "Wir sind trotz winterlicher Verhältnisse langsamer als sonst, aber doch gut vorangekommen", sagt Bauch-Panetzky. Bis zwischen Kassel und Fulda bei Homberg (Efze) plötzlich nichts mehr ging.

Dass Lastwagen, die quer liegen, für den Stau verantwortlich sind, hätten sie noch mitbekommen, schildert der Ingenieur. Ansonsten sei die Information der Behörden bis in den Donnerstag hinein "unter aller Kanone" gewesen. Auch die gängigen Stau-Portale im Internet oder der Verkehrsfunk hätten sie "nicht so richtig" weitergebracht, sagt Bauch-Paneztky. Nachts sei ein Feuerwehrmann vorbeigekommen und habe Brötchen und warme Getränke verteilt. Was genau Sache ist, habe der Helfer aber auch nicht sagen können. "Hätte man uns rechtzeitig Bescheid gegeben, hätten wir die A7 vielleicht noch verlassen können und irgendwo übernachtet."

Standheizung funktioniert

Bauch-Panetzky schätzt, dass über viele Stunden hinweg Tausende Autos im Stau feststeckten. Er habe auch Familien mit Kindern gesehen, die in ihren Pkw ausharren mussten. "Da ging es uns noch gut", nimmt der 65-Jährige das Erlebte halbwegs gelassen. Sie seien im Diesel unterwegs - "der braucht kaum Sprit, auch die Standheizung funktioniert". Auch das mit der Notdurft bekomme man "irgendwie" hin.

Als sich abzeichnete, dass den Donnerstag über nichts vorangeht, machte sich Gerhard Saftenberger zu Fuß auf zur nächsten Raststätte: "Zwei Schoko-Croissants hat er noch bekommen, ansonsten waren alle Vorräte leergekauft", sagt Fahrer Bauch-Panetzky. Jetzt heiße es, weiter abwarten. "Meine Frau ist selbst verreist, da vermisst mich daheim niemand", versucht es der Schweinfurter am Abend nochmal mit Humor.

Derweil meldete die hessische Polizei am Donnerstag um 17.59 Uhr auf ihrer Internetseite: "A7 Kassel Richtung Fulda zwischen Homberg (Efze) und Bad Hersfeld-West mehrere querstehende Lkw, einer von drei Fahrstreifen frei. Die Autobahn nicht verlassen, die Umleitungsstrecke wird wegen liegengebliebener Lkw in beide Richtungen gesperrt."