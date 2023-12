Wipfeld

04:00 Uhr

"Stefan ist immer dabei": Eine berührende Liebeserklärung an den schwerbehinderten Sohn in Wipfeld

Plus Manche Familien zerbrechen, wenn ein Kind nicht gesund auf die Welt kommt. Gudrun und Konrad Schneider hat Stefan zusammengeschweißt.

Von Irene Spiegel Artikel anhören Shape

Stolz zeigt Konrad Schneider das Fotoalbum von seinem Sohn: Stefan beim Reiten, Stefan beim Schwimmen, Stefan im Zoo, Stefan auf dem Volksfest, Stefan beim Schlittenfahren, Stefan in St. Tropez, Stefan im Meer ... Das Fotoalbum ist die Liebeserklärung eines Vaters an seinen Sohn, der niemals "Papa" oder "Mama" sagen wird. Stefan ist mit Sauerstoffmangel zur Welt gekommen.

Seit seiner Geburt hat Konrad Schneider seinen Sohn fotografiert. Auf manchen Fotos ist die schwere Behinderung des heute 44-Jährigen unübersehbar. Zum Beispiel auf dem an der "Schiene", wo er sich in einer Hängematte an Rollen über die Terrasse bewegt. Eine Erfindung des Vaters. Die meisten Fotos aber zeigen Stefan im Alltag: beim Zähneputzen, im hauseigenen Swimmingpool, in der Küche mit Mama oder beim abendlichen Herumlümmeln auf dem Knautschsack. Und immer strahlt sein Gesicht, nur in der "Kopf über"-Liege nicht. "Die mag er nicht", sagt der Vater. Der Anti-Schwerkrafttrainer kommt immer abends zum Einsatz. Er entlastet die Wirbelsäule und regeneriert die Bandscheiben. Das ist wichtig, weil Stefan den ganzen Tag im Rollstuhl sitzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen