Steigende Corona-Zahlen und Grippesaison: Wie ist die Lage in den Kliniken in Stadt und Landkreis Würzburg?

Plus Im vergangenen Jahr bereiteten die Inzidenzen sowie Personalausfälle große Probleme in den unterfränkischen Kliniken. Dieses Jahr scheint die Situation anders.

Im Oktober vergangenen Jahres, dem Beginn des dritten Corona-Winters, hatte die Deutsche Krankenhausgesellschaft vor einer Überlastung der Krankenhäuser wegen steigender Infektionszahlen, krankheitsbedingten Personalausfällen und der insgesamt schwierigen wirtschaftlichen Lage der Kliniken gewarnt.

Tatsächlich standen die Krankenhäuser in Unterfranken vor großen Herausforderungen. Denn im vergangenen Jahr infizierten sich dort viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Corona-Virus und fielen deshalb aus. Am Uniklinikum Würzburg beispielsweise waren im vergangenen Oktober zeitweise rund 70 Mitarbeitende isolationspflichtig.