Stein-Wein-Fest 2023 in Würzburg: Die schönsten Fotos vom Weinfest

Und wieder kann am Stein zu Live-Musik geschöppelt werden. Das Stein-Wein-Fest von staatlichem Hofkeller und dem Jules dauert bis zum 9. September. Was geboten wird.

„Fränkisch genießen im Weinberg“ heißt es nun bis zum 9. September im festlich geschmückten Betriebshof des Staatlichen Hofkellers Würzburg am Mittleren Steinbergweg. Veranstalter des Stein-Wein-Fests in Würzburg ist das Café-Restaurant „Jules“ in der Juliuspromenade, hinter dem der Wirt Jan Endres (Mainmühle, Sternbäck) mit seinem Partner Philipp Gagel steht.

Die Weine kommen vom Würzburger Stein aus dem Hofkeller. Bei einer 3er-Probe Großer Gewächse sind auch die Würzburger Weingüter Juliusspital und Bürgerspital vertreten. Zum Wein und zur fränkisch-französischen Küche wird täglich Live-Musik serviert. Zum Auftakt schlug Puente Latino musikalische Brücken von Würzburg nach Lateinamerika. Die Band spielt nochmals am kommenden Donnerstag, 7. September.

Alle Fotos vom Stein-Wein-Fest 2023 in Würzburg

Stein-Wein-Fest 2023: Öffnungszeiten und Shuttle-Bus

Geöffnet wird das Stein-Wein-Fest täglich um 17 Uhr, sonntags bereits um 12 Uhr. Von 17.30 bis 19.30 Uhr spielt jeden Tag eine Vorband. Die Hauptacts spielen jeweils von 19.30 bis 22 Uhr. Die After-Show-Party mit DJs steigt dann ab 23 Uhr.

Zum Festgelände fahren alle 20 Minuten Shuttle-Busse vom „Jules“in der Juliuspromenade aus. Mehr Infos und Tickets gibt's im Internet: www.steinweinfest-wuerzburg.de