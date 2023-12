Steine vor Abgeordnetenbüro: Deutscher Bauernpräsident Rukwied distanziert sich von Aktionen wie in Hammelburg

Plus Für die beteiligten Bauern war das Ablegen von Steinen vor dem Grünen-Büro in Hammelburg symbolischer Protest. Manuela Rottmann findet: Sie haben ihrem Anliegen geschadet.

Nachdem rund 200 Bäuerinnen und Bauern am Montagabend mit Steinen vor dem Wahlkreis-Büro der Grünen-Bundestagsabgeordneten Manuela Rottmann in Hammelburg (Lkr. Bad Kissingen) protestiert haben, hat sich Joachim Rukwied, der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, von "Aktionen mit persönlichen Anfeindungen oder gar Bedrohungen" distanziert. Sie seien "vollkommen inakzeptabel", schreibt der Bauernverband beim Kurznachrichtendienst X (früher Twitter).

Rukwied habe sich nach Bekanntwerden der Aktion bei ihr gemeldet und die Vorkommnisse vor dem Büro verurteilt, sagt Rottmann. Sie sei dankbar für dieses Zeichen. Auf Nachfrage dieser Redaktion verschickte die Pressestelle des Bauernverbands ein Statement des Präsidenten, in dem dieser zwar nicht konkret auf Hammelburg eingeht, aber grundsätzlich Klartext spricht.