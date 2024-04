Schweinfurt

vor 25 Min.

Stellenabbau jetzt auch bei Schaeffler: Darum sieht die IG Metall den Industriestandort Schweinfurt in Gefahr

Auf einer Pressekonferenz haben die IG Metall Schweinfurt und die Betriebsratsvorsitzenden der Unternehmen ZF, SKF, Schaeffler und Bosch Rexroth über die angespannte Situation der Industrie in der Region Schweinfurt und Main-Rhön informiert. Von links: Norbert Völkl, Thomas Höhn, Oliver Moll und Sebastian Schierling.

Plus Immer mehr Unternehmen in Schweinfurt geraten unter Druck. Laut der IG Metall stehen tausende Arbeitsplätze auf dem Spiel. Was die Gewerkschaft jetzt fordert.

Von Marcel Dinkel

Es steht einiges auf dem Spiel – anders lassen sich die Zeichen, die derzeit aus den Schweinfurter Industriebetrieben gesendet werden, nur schwer deuten. Seit Wochen warnt Unterfrankens größte Gewerkschaft IG Metall eindringlich vor dem Wegfall tausender Arbeitsplätze in der Schweinfurter Industrie und der Verlagerung örtlicher Produktionsstätten und der Forschung ins Ausland.

Auf einer Pressekonferenz erklärten die Bevollmächtigten der IG Metall Schweinfurt, Thomas Höhn und Reiner Gehring, zusammen mit mehreren Betriebsratsvorsitzenden. "Alle Unternehmen, alle Konzerne haben [...] in den vergangenen Monaten einen Arbeitsplatzabbau durchgeführt, haben ihn angekündigt, stellen Zukunftsinvestitionen und vor allem auch Neuansiedlungen von Produkten der nächsten Generation infrage", sagte Höhn.

