Sternenpark Rhön: Wo man den besten Blick in den Nachthimmel hat und vom Bett aus Sternschnuppen zählen kann

Motty Henoch ist in der Zeit der Perseiden 2020 dieser Schnappschnuss eines Meteors am Kreuzberg gelungen.

Von Ines Renninger

2,5 Millionen Lichtjahre weit bis zu unserer Nachbargalaxie Andromeda kann man vom Sternenpark Rhön aus mit bloßem Auge ins Universum gucken. Sternenpark-Koordinatorin Sabine Frank spricht von der "klimafreundlichste Art des Fernreisens". Welches sind die tollsten Himmelsschauplätze in der Rhön, welche Führung darf man während der Sternenparkwochen von 4. bis 20. August nicht verpassen und wo kann man mit Blick auf den Sternenhimmel übernachten?

Was ist das Faszinierende am Rhöner Firmament?

"Wie sich der blaue Himmel des Tages nachts in ein Sternenmeer verwandelt." Die Koordinatorin und Initiatorin des Sternenparks Rhön, Sabine Frank, ist hin und weg vom Rhöner Nachthimmel. Die Rhön besteche auch bei Dunkelheit durch atemberaubende Aussichten und offene Fernen, denn die Lichtverschmutzung sei an einigen Orten noch so gering, dass astronomische Highlights, wie die Milchstraße, mit bloßem Auge bestaunt werden können. Selbst ohne astronomisches Vorwissen sei der natürlich dunkle Himmel "ein Ort der Beruhigung und Sehnsucht".

