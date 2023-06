Steuerhinterziehung durch Würzburger CSU-Stadtrat? Diese Fragen zum Pachtvertrag will die WVV nicht beantworten

Plus Die Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH will Fragen zum Pachtverhältnis von Stadtrat La Rosa nicht beantworten. Nun blockt eine beauftragte Anwaltskanzlei ab.

Vor einigen Wochen hat diese Redaktion Recherchen zu augenscheinlich nicht registrierten Einnahmen im Freibad-Kiosk des CSU-Stadtrats Emanuele La Rosa veröffentlicht. La Rosa hat den Kiosk im Dallenbergbad zu umsatzabhängigen Konditionen von der Würzburger Bäder GmbH (WBG), einer Tochterfirma der Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV), gepachtet. Ein erfahrener Rechtsanwalt für Steuerstrafrecht hatte die Kassenführung dort gegenüber der Redaktion als "klare Steuerhinterziehung" bezeichnet.

Aktuelle Fragen dieser Redaktion zur Pacht beantwortet die WVV großteils nicht und hat stattdessen eine Frankfurter Anwaltskanzlei für Medienrecht beauftragt. Laut WVV ist La Rosa "seit der Badesaison 2014 Pächter des Kiosk". Laut Handelsregister saß La Rosa mindestens bis zum 7. April 2014 im Aufsichtsrat der Würzburger Bäder GmbH, der nach Information der Redaktion an der damaligen Pachtvergabe beteiligt war. Am 21. Mai saß La Rosa laut Handelsregister dann nicht mehr im WBG-Aufsichtsrat.