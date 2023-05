Störche werfen ihr Junges in Salz aus dem Nest: Der 13-jährige Jonathan startet eine ungewöhnliche Rettungsaktion

Plus Der 13-jährige Jonathan Bodenstein fand im Garten seiner Eltern in Salz einen ausgestoßenen Nestling und bekam Hilfe von allen Seiten.

Vor zwei Jahren installierte die Gemeinde Salz einen Horst für Störche hinter dem Gemeindezentrum. Dieser ist nicht nur bei den Störchen recht beliebt, sondern auch in der Bevölkerung. Denn so kann man die Vögel aus nächster Nähe dabei beobachten, wie sie ihren Nachwuchs großziehen.

Eine Tragödie am Nest gab es schon im vergangenen Jahr. Die Natur, die Größe des Horsts und das Nahrungsangebot regeln die Aufzucht der Jungen. Die Eltern mussten sich entscheiden. So zogen sie 2022 nur eines von drei Jungtieren groß. Dieses Jahr schlüpften fünf und die Eltern fällten den Entschluss, nur die beiden Erstgeborenen großzuziehen.