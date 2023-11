Würzburg

29.11.2023

Straba-Ausfall in Würzburg: Darum legt der Defekt am Fahrwerk einer Straßenbahn 20 andere lahm

Mit einem sogenannten Jochmagneten untersucht Andreas Rappl von der Firma ZFP (Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung) aus München das Fahrwerk einer Straßenbahn im Depot in der Sanderau.

Plus Ein Straba-Bauteil wird in einem Labor in Essen untersucht. Münchner Experten kontrollieren die Fahrwerke im Würzburger Depot. Infos zum Straßenbahn-Ausfall.

Seit über drei Wochen steht die Hälfte der Würzburger Straba-Flotte im Depot in der Sanderau. Dort suchen Experten nach möglichen Schäden in den Fahrwerken. Informationen zum Straßenbahn-Ausfall gibt Bernd Karl, Geschäftsführer der Würzburger Straßenbahn WSB.

Warum fallen in Würzburg die Hälfte der Straßenbahnen aus?

Die 20 Straßenbahnen der Baureihe GT-N sind vorsorglich außer Betrieb genommen. Laut Geschäftsführer Karl bestehe die Gefahr, dass während der Fahrt plötzlich ein Bauteil, die Fahrwerksschwinge, ausfallen könnte. „Die Straßenbahn könnte entgleisen und im schlimmsten, aber unwahrscheinlichen Fall mit einer anderen zusammen stoßen“, sagt Karl. Die Verantwortlichen der WSB, der Technischen Aufsichtsbehörde bei der Regierung von Mittelfranken, des TÜVs und des Herstellers schätzen deshalb das Risiko des Weiterbetriebs als zu groß ein. Die Sicherheit der Fahrgäste gehe vor.

