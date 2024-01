Würzburg

Straba-Ausfall in Würzburg: Warum es noch eineinhalb Jahre dauern kann, bis alle Strabas wieder fahren

Plus Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht, was die ausgefallenen Straba-Züge der Baureihe GT-N betrifft. Der Fehler ist gefunden, seine komplette Behebung kann aber dauern.

Von Ernst Lauterbach

"Es gibt ein Licht am Ende des Tunnels", sagt Bernd Karl, Geschäftsführer der Würzburger Straßenbahn, wenn man ihn zum Ausfall der Straßenbahnzüge des Typs GT-N befragt, die seit Anfang November vergangenen Jahres aus Sicherheitsgründen das Depot nicht mehr verlassen dürfen. Doch wenn man genau hinhört, ist es bislang nur ein kleines Licht. Denn bis alle 20 Straba-Züge wieder fahren können, könnte es bis zu eineinhalb Jahre dauern, kündigt er an.

Ein mitfahrender Kollege bemerkte Funken am linken hinteren Fahrwerk

"Unser Ziel ist es, bis Ende Februar eine zumindest einstellige Zahl an GT-N-Zügen wieder auf die Schiene zu bringen, sodass wir wenigstens den Verkehr in der Sanderau wieder auf niederflurige Fahrzeuge umstellen können", sagt Karl. Das "Schmankerl drauf" wäre, dass der Schienenersatzverkehr mit Bussen in die Zellerau wieder auf die Schiene kommt. Da stehe aber noch kein Zeitplan fest.

