Ostheim

17:00 Uhr

Streck-Bräu in Ostheim schließt nach über 300 Jahren: Wie kommt es zum plötzlichen Ende von Deutschlands bester Brauerei?

Plus "Der fröhliche Schluck aus Ostheim" ist bald Geschichte. Über 300 Jahre Brauereitradition enden im September. Was die Gründe sind und warum Chef Axel Kochinki keinen Groll verspürt.

Von Gerhard Fischer, Simone Stock Artikel anhören Shape

Hunderte Zuschauerinnen und Zuschauer, ein blauer Sommerhimmel über Ostheim, viel gute Laune für den Bieranstich mit Bürgermeister Steffen Malzer zu Beginn des Stadtfestes am Freitagabend. So soll es sein. Auch Axel Kochinki, Chef der Brauerei Streck, spricht mit starker Stimme ins Mikrofon. Doch was er sagt, ist ein Paukenschlag: Er verkündet das Ende von über 300 Jahren Brautradition in Ostheim. Zum 30. September schließt die Brauerei Streck ihre Tore.

Vor der Bühne mit dem ersten Bierfass für das beliebte Ostheimer Stadtfest stehen die Mutter von Axel Kochinki, Kinder und weitere Angehörige. "Liebe Gäste, (...) meine Freunde, (...) meine liebe Mutter. Wir werden in wenigen Minuten das 35. Stadtfest eröffnen. (...) Für uns von der Brauerei Streck ist das 35. Stadtfest ein besonderer Höhepunkt. Und zwar in der Form, dass es unser letztes Stadtfest sein wird. Wir werden unsere Brauerei am 30. September in diesem Jahr schließen."

