Würzburg

17:00 Uhr

Streich-Debatte: In Bayern haben Dritt- und Viertklässler mehr Unterricht als im übrigen Deutschland

Bayerns Dritt- und Viertklässler haben drei Stunden Religionsunterricht pro Woche: Damit liegt Bayern beim Umfang des Religionsunterrichts in der Grundschule neben Rheinland-Pfalz an der Spitze.

Plus 28 Wochenstunden in der dritten, 29 in der vierten Klasse: Mehr Unterricht an den Grundschulen als Bayern leistet sich kein anderes Bundesland. Auch im Fach Religion.

Bayerns Grundschulkinder sollen aufgrund schlechter PISA-Ergebnisse mehr Deutsch- und Mathestunden bekommen. Welche Stunden im Ausgleich gestrichen werden und ob eine Streichung Sinn macht – darüber debattieren seit Tagen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU), Kultusministerin Anna Stolz ( Freie Wähler) sowie bayerische Lehrerverbände.

Vernachlässigt wird in der Streich-Debatte bisher der Umstand, dass Bayerns Schülerinnen und Schüler in der dritten und vierten Klassenstufe nicht nur mehr Religionsstunden haben als die Schüler fast aller anderen Bundesländer, sondern auch mehr Wochenstunden als alle anderen. Dies haben Recherchen dieser Redaktion ergeben. Wir haben die aktuelle Debatte samt der bestehenden Regelungen unter die Lupe genommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

