Streik im Edeka-Zentrallager Gochsheim geht weiter: Warum der Konzern dieses Mal mit weniger Folgen rechnet

Ob und inwiefern die erneuten Streiks im Edeka-Zentrallager in Gochsheim die Liefersituation beeinträchtigen, lässt sich derzeit nicht abschätzen. Laut Edeka sei man gut auf die Situation vorbereitet.

Plus Erneut befinden sich Teile der Belegschaft im Edeka-Zentrallager in Gochsheim im Streik. Verdi kündigt zudem an, die Streiks ausweiten zu wollen.

Von Marcel Dinkel

Kurz nach der gescheiterten sechsten Verhandlungsrunde im Tarifstreit zwischen der Gewerkschaft Verdi und den Vertreterinnen und Vertretern des bayerischen Groß- und Außenhandels vergangene Woche in München, hat Verdi nun erneut die Beschäftigten im Edeka-Zentrallager in Gochsheim zu Streiks aufgerufen.

"Die Arbeitgeber bieten nach wie vor Reallohnverluste an. Das ist für uns nicht hinzunehmen", sagt Paul Lehmann, stellvertretender Bezirksgeschäftsführer von Verdi Würzburg/Schweinfurt gegenüber der Redaktion. Seit Monaten verhandeln die Gewerkschaft Verdi und Vertreterinnen und Vertreter der Handelsunternehmen über eine neue Tariferhöhung aller Angestellten im bayerischen Großhandel. Bislang ohne Ergebnis.

