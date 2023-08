Gochsheim/Rottendorf

04:00 Uhr

Streik-Pause vor der Verhandlungsrunde: Wie es im Tarifstreit bei Edeka und Kaufland in Unterfranken weitergeht

Ein Lkw rollt vom Gelände des Edeka-Zentrallagers in Gochsheim im Landkreis Schweinfurt. Vor der nächsten Verhandlungsrunde im Tarifstreit im Großhandel haben die Beschäftigten ihren Streik unterbrochen.

Plus Am Montag ringen Handel und Gewerkschaft wieder um eine Lösung im Tarifkonflikt. Der Ausgang: völlig offen. Was sagen Verdi und Edeka? Das ist aktueller Stand der Streiks.

Von Marcel Dinkel Artikel anhören Shape

Seit Wochen brodelt es im unterfränkischen Einzel- und Großhandel. Vor allem Kundinnen und Kunden von Edeka merken die anhaltenden Streiks zwischen den Mitarbeitern und dem Konzern deutlich. In vielen Filialen klaffen große Lücken in den Regalen, besonders bei haltbaren Lebensmitteln wie Konserven und Tiefkühlprodukten.

Am kommenden Montag, 28. August, treffen sich Vertreter von Handel und Gewerkschaft erneut in München, um im anhaltenden Tarifkonflikt eine Einigung zu finden. Wie ist die Stimmungslage auf Seiten der beiden Konfliktparteien vor dem Verhandlungstermin? Ein Überblick, welche Streitpunkte aktuell auf dem Tisch liegen und wie hoch die Chancen für eine Lösung stehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen