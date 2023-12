Donnersdorf

05:00 Uhr

Streiks im Großhandel setzen sich fort: Verdi kündigt wieder Proteste bei Kaufland in Donnersdorf an

Könnten zum Jahresende hin wieder vor dem Lager stehen: streikende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kaufland-Zentrallager in Donnersdorf (Lkr. Schweinfurt).

Plus Kurz vor Weihnachten erhöht die Gewerkschaft nochmal den Druck auf den Großhandel. Was die Gewerkschaft plant.

Nach dem Scheitern der achten Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt des bayerischen Groß- und Außenhandels Ende November in München, macht die Gewerkschaft Verdi ihre Ankündigung ernst. Bis einschließlich 9. Dezember befinden sich die Beschäftigten im Kaufland-Zentrallager in Donnersdorf (Lkr. Schweinfurt) erneut im Streik um höhere Löhne in der Logistik.

"Dass die Arbeitgeber nach zwei Verhandlungstagen, intensiven stundenlangen Sondierungen und verschiedenen Lösungsvorschlägen unsererseits, die Verhandlungen abbrechen und weiterhin darauf bestehen, dass es nur einen Tarifabschluss geben darf, der für die Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben weitere hohe Reallohnverluste zur Folge hätte, ist ein Schlag ins Gesicht der Beschäftigten", erklärt Verdi-Streikleiter und Gewerkschaftssekretär Peter König in einer Pressemitteilung an die Redaktion.

