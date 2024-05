Streit um Klingelrufe im Seniorenheim: Müssen Pflegekräfte innerhalb von fünf Minuten im Zimmer sein?

Plus Das Landkreis-Unternehmen verklagt das Landratsamt Würzburg, es akzeptiert einen Bescheid der Heimaufsicht nicht. Die Entscheidung könnte für die Altenpflege viel bedeuten.

Pflegebedürftige Seniorinnen und Senioren sollen im Heim gut versorgt sein. Doch die Einrichtungen stoßen immer häufiger an Grenzen – es fehlt an Personal. Wie schnell muss eine Pflegekraft im Zimmer sein, wenn ein Bewohner geklingelt hat?

Diese Frage steht im Mittelpunkt eines aktuellen Rechtsstreits im Landkreis Würzburg: Das landkreiseigene Kommunalunternehmen (KU), das acht Heime betreibt, klagt gegen das Landratsamt Würzburg. Darf die maximale Wartezeit wirklich nur fünf Minuten betragen? Oder ist es überzogen, wenn die Heimaufsicht diese Frist setzt und bei häufiger Überschreitung ein Zwangsgeld verhängt?