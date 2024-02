Bad Kissingen

17:15 Uhr

Streit um Sperrung der Fränkischen Saale für Wassersport im Landkreis Bad Kissingen: Worum es bei dem Verbot geht

Plus Ein Verbot schlägt Wellen: Das Landratsamt Bad Kissingen erlaubt Kanus und Wassersport auf der Saale nicht mehr, Betroffene laufen Sturm. Worum es geht und was Stand ist.

Von Simon Snaschel

Für große Aufregung hat die Entscheidung des Landratsamts Bad Kissingen gesorgt, das Bootfahren auf der Fränkischen Saale aus Sicherheitsgründen zu verbieten. Betroffene laufen Sturm. Worum geht es bei der Sperrung? Wie begründet die Kreisverwaltung das Verbot? Wer ist betroffen? Der aktuelle Stand im Überblick.

Worum geht es beim Bootfahr-Verbot des Landratsamts Bad Kissingen?

Am 9. Februar hat Bad Kissingens Landrat Thomas Bold eine Allgemeinverfügung erlassen, in der das Befahren der Fränkischen Saale innerhalb der Landkreisgrenzen untersagt wird - ab sofort und unbefristet. Das Verbot gilt für "kleine Fahrzeuge ohne eigene Triebkraft", also zum Beispiel Kajaks, Kanus oder Stand-Up-Paddle-Boards.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .