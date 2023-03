Würzburg/Lülsfeld

13.03.2023

Strom wieder billiger, doch die Differenz wird oft nicht weitergegeben: Warum das nicht außergewöhnlich ist

Plus Der Strommarkt ist komplex. Genau wie seine Preisbildung. Warum es nicht immer sinnvoll ist, schnell zum günstigsten Anbieter zu wechseln.

Von Marius Flegler Artikel anhören Shape

Lange kletterte der Strompreis konstant in die Höhe, doch jetzt wird Strom wieder billiger. An den Energiebörsen sind die Preise zuletzt zwar deutlich gesunken. Doch bei vielen Endverbraucherinnen und Endverbrauchern kommt die Ersparnis nicht an. Warum das so ist und ob sich die günstigeren Preise bei der Stromkundschaft noch bemerkbar machen werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen