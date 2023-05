Bergrheinfeld

04:00 Uhr

Stromnetz-Experte aus dem Kreis Schweinfurt: Warum SuedLink Unsinn ist und was die bessere Lösung wäre

Sieht SuedLink und den Ausbau der großen Stromnetze in Deutschland kritisch: Rainer Kleedörfer, hier am Umspannwerk in Bergrheinfeld im Landkreis Schweinfurt.

Plus "Jetzt kann man noch eingreifen", sagt Netzexperte und SuedLink-Gegner Rainer Kleedörfer. Was er für klüger als die umstrittene Stromtrasse durch Deutschland hält.

Von Jürgen Haug-Peichl Artikel anhören Shape

Fast nirgendwo sonst in Deutschland ist der jahrelange Widerstand gegen SuedLink so intensiv wie im Raum Schweinfurt. Noch ist kein Meter der geplanten Trasse gebaut. Doch die Planung dafür soll 2024 endgültig abgeschlossen sein - und ein Mammutvorhaben der Energiewende Wirklichkeit werden.

SuedLink sei der falsche Weg, meint Rainer Kleedörfer. Der 56-Jährige aus Röthlein bei Schweinfurt ist eine Art Vordenker, was die Stromnetze angeht. Beim Stromkonzern N-Ergie in Nürnberg leitet der gelernte Energiegeräteelektroniker die Unternehmensentwicklung und berät zahlreiche Kommunen. Und er ist in der Bürgerinitiative Bergrheinfeld gegen SuedLink und im örtlichen Bund Naturschutz engagiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .